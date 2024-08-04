Skoda Octavia Pro подешевела в России: сколько просят за добротный европейский лифтбек?

Российские цены на Skoda Octavia Pro снизились до 2,64 млн рублей

Российский авторынок продолжает удивлять. После ухода западных брендов, казалось, что новые модели будут доступны только по заоблачным ценам. Но Skoda Octavia Pro, производимая в Китае, демонстрирует обратную тенденцию. Не так давно Skoda Octavia Pro предлагалась за 2,78 млн рублей, но сейчас, по данным компании из Находки, ее можно заказать всего за 2,64 млн рублей.

При этом цена уже включает в себя утильсбор и все необходимые для постановки на учет документы. В комплектации такой машины кожаный салон, люк, многофункциональное рулевое колесо, два экрана на передней панели, дополненные проекционным дисплеем, климат-контроль, электрорегулировки передних кресел.

Skoda Octavia Pro

Octavia Pro оснащена проверенным временем двигателем Volkswagen AG – 1,4-литровым 150-сильным мотором, работающим в паре с роботизированной коробкой передач DSG. Это гарантирует отличные ходовые качества и надежную эксплуатацию.

Однако стоит отметить, что цена Skoda Octavia Pro может варьироваться в зависимости от региона. В Кирове автомобиль предлагается уже за 3,2 млн рублей, в Санкт-Петербурге – за 3,32 млн рублей, а в Москве – за 3,37 млн рублей. Это связано с разными условиями поставки и ценообразованием дилеров.

Несмотря на колебания цен, спрос на Skoda Octavia Pro в России растет. Покупателей привлекает сочетание доступной цены, богатой комплектации и проверенной временем надежности.

Пока рано говорить о долгосрочных тенденциях. Но если производителям удастся удерживать цены на доступном уровне, Skoda Octavia Pro может стать одним из бестселлеров на российском авторынке.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автоновости дня