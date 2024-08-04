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Skoda Octavia Pro подешевела в России: сколько просят за добротный европейский лифтбек?

Российские цены на Skoda Octavia Pro снизились до 2,64 млн рублей

Знакомая надежная модель Skoda приятно подешевела в России

Российский авторынок продолжает удивлять. После ухода западных брендов, казалось, что новые модели будут доступны только по заоблачным ценам. Но Skoda Octavia Pro, производимая в Китае, демонстрирует обратную тенденцию. Не так давно Skoda Octavia Pro предлагалась за 2,78 млн рублей, но сейчас, по данным компании из Находки, ее можно заказать всего за 2,64 млн рублей.

При этом цена уже включает в себя утильсбор и все необходимые для постановки на учет документы. В комплектации такой машины кожаный салон, люк, многофункциональное рулевое колесо, два экрана на передней панели, дополненные проекционным дисплеем, климат-контроль, электрорегулировки передних кресел.

Skoda Octavia Pro
Skoda Octavia Pro
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ГИД ПО КАСКО

Octavia Pro оснащена проверенным временем двигателем Volkswagen AG – 1,4-литровым 150-сильным мотором, работающим в паре с роботизированной коробкой передач DSG. Это гарантирует отличные ходовые качества и надежную эксплуатацию.

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Однако стоит отметить, что цена Skoda Octavia Pro может варьироваться в зависимости от региона. В Кирове автомобиль предлагается уже за 3,2 млн рублей, в Санкт-Петербурге – за 3,32 млн рублей, а в Москве – за 3,37 млн рублей. Это связано с разными условиями поставки и ценообразованием дилеров.

Несмотря на колебания цен, спрос на Skoda Octavia Pro в России растет. Покупателей привлекает сочетание доступной цены, богатой комплектации и проверенной временем надежности.

Пока рано говорить о долгосрочных тенденциях. Но если производителям удастся удерживать цены на доступном уровне, Skoda Octavia Pro может стать одним из бестселлеров на российском авторынке.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 7308
04.08.2024
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Octavia ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.

Недостатки:

нет

Комментарий:

Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.

+2