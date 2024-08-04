Хорошее оснащение, надежные агрегаты, просторный салон – достойная иномарка по цене Весты

Эксперт «За рулем» порекомендовал рассмотреть Chevrolet Onix на вторичке

Спрос на автомобили, ввозимые в Россию по схеме параллельного импорта, остается стабильным, несмотря на ужесточающиеся правила ввоза. Оно неудивительно, ведь покупка китайского автомобиля – в любом случае авантюра, так как эти машины не успели зарекомендовать себя на российском авторынке. Люди не хотят рисковать, поэтому готовы переплачивать за продукцию проверенных брендов.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев подобрал несколько хороших новинок параллельного импорта. Одна из них – Chevrolet Onix.

Chevrolet Onix

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– По конструкции и оснащению Chevrolet Onix – бюджетный седан. По размерам он чуть крупнее Лады Весты. Цены сдержанные: 1,7-2,2 млн рублей.

Chevrolet Onix – это разработка бразильского отделения GM для латиноамериканского рынка. С 2022 года эту модель собирают и в Узбекистане. К нам автомобили попадают через Казахстан, где продается официально (цена там стартует от 1,1 млн рублей).

На UzAuto Motors освоили и выпуск двигателей для этой модели – агрегатов современного семейства CSS Prime. При объеме 1,2 литра атмосферный вариант имеет 90 л.с., а турбированный – 132 л.с. Впрыск – распределенный, и это хорошо. А вот ремень ГРМ работает в масляной среде, что не очень радует – аналогичные конструкции у Форда проявили себя не лучшим образом.

Младший мотор сочетается с механической коробкой, старший – с шестиступенчатым автоматом 6T40. Он хорошо нам знаком по различным моделям Opel и Chevrolet. После всех модернизаций автомат стал надежнее и работает не хуже, чем робот или вариатор, да и обслуживать его у нас умеют.

Оснащение для бюджетника вполне достойное: есть подогрев сидений, камера заднего вида, кондиционер, круиз-контроль и даже беспроводная зарядка для смартфона.

Интерьер Chevrolet Onix

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