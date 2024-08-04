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В России продают редкую секретную Волгу КГБ с V8 и автоматом

Один из 245 экземпляров ГАЗ-24-34 продают в России за 2,7 млн рублей

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На просторах российской интернет-площадки по продаже автомобилей появился редкий экземпляр легендарной Волги ГАЗ-24-34, которая когда-то была создана для нужд спецслужб СССР. Этот автомобиль, выпущенный в 1991 году под номером 213, является одним из 245 экземпляров, когда-либо произведенных на заводе.

ГАЗ-24-34
ГАЗ-24-34
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ГАЗ-24-34 – это не просто модифицированная Волга. Она основана на базе ГАЗ-24-10, но подверглась серьезным изменениям. Ключевая особенность – замена стандартного двигателя на мощный V8 объемом 5,53 литра и мощностью 195 л.с. Этот мотор был позаимствован от Чайки, легендарного советского автомобиля для высшего руководства страны.

Но это еще не все. Волга для спецслужб была оснащена не просто мощным мотором, но и автоматической коробкой передач. Однако, чтобы не привлекать лишнего внимания, производители использовали хитрость: в салоне вместо привычного рычага автомата установили рычаг, стилизованный под механическую коробку передач.

Интерьер ГАЗ-24-34
Интерьер ГАЗ-24-34

Кроме мощного двигателя и автомата ГАЗ-24-34 получил гидроусилитель руля, который делал управление более легким и комфортным. Также инженеры усилили подвеску в связи с возросшей массой, и чтобы автомобиль мог уверенно передвигаться по сложным дорожным условиям и обеспечивать безопасность пассажиров в случае внештатных ситуаций.

Двигатель ГАЗ-24-34
Двигатель ГАЗ-24-34

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Сегодня этот экземпляр ГАЗ-24-34 находится не в лучшем состоянии и требует реставрации. Продавец, однако, не сомневается в ценности своего предложения. Он просит 2,7 млн рублей за автомобиль. В эту цену входит не только сам автомобиль, но и дополнительный 220-сильный мотор, который устанавливался на более поздние версии ГАЗ-24-34.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Avito

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Лежнин Роман
Фото:Avito
Количество просмотров 8642
04.08.2024
Фото:Avito
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