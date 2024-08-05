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На смену флагманскому кроссоверу в Россию приходит его обновленная версия

Флагманский кроссовер FAW Bestune T99 из Китая покидает авторынок России

В России завершаются продажи флагманского кроссовера Bestune T99 от китайского автопроизводителя FAW, в 2025 году его сменит обновленная модель. О распродаже остатков сообщили в пресс-службе бренда.

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«В следующем году мы ожидаем обновленный Т99, поэтому сейчас распродаем остатки. Обслуживание и сервис машин сохранятся в прежнем объеме», – уточнили в пресс-службе производителя.
FAW Bestune T99
FAW Bestune T99

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FAW Bestune T99 – это среднеразмерный кроссовер, в салоне пять мест. Габариты модели: 4800х1915х1685 мм, размер колесной базы 2870 мм. Своими размерами кроссовер немного меньше Jetour X90 Plus и Geely Okavango. Привод у Т99 – передний, при этом на задней оси независимая многорычажная подвеска.

FAW Bestune T99
FAW Bestune T99

Отмечается, что за семь месяцев 2023 года реализовано порядка 700 тыс. экземпляров T99, но в 2024-м объемы продаж снизились. Согласно данным «Автостат Инфо», FAW реализовал 205 единиц T99 за первое полугодие 2024 года, при этом в июне продано всего 16 экземпляров.

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Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: китайские-автомобили.рф

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Светлана Тарасенко
Фото:FAW
Количество просмотров 12324
05.08.2024
Фото:FAW
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