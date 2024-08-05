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Рынок диктует условия: цены на авто падают, но их все равно не покупают

Эксперт Житнухин объяснил, почему скидки дилеров не помогут брендам из Европы

Падение спроса на автомобили европейских брендов на российском рынке вынуждает дилеров в целях стимуляции продаж снижать цены на продукцию. Об этом рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

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Комментируя информацию о том, что на рынке РФ резко упали в цене Peugeot и Citroen, Житнухин подчеркнул, что после событий 2022 года российские владельцы автомобилей европейских брендов разочаровались в автомобилях из Европы. Кроме отключения от программного обеспечения и возникших трудностей с диагностикой, у россиян возникли проблемы с поиском и заказом запчастей и выросшими ценами на комплектующие.

«На сегодняшний день их стоимость выросла на 15-20 процентов в сравнении с прошлым годом», – уточнил Житнухин.

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На этом фоне спрос на европейские автомобили снижается каждый месяц, поэтому дилерам нужно как-то стимулировать продаж. Но в отношении Peugeot и Citroen скидки вряд ли помогут, предположил Житнухин. Дело в том, что в нашей стране они в принципе не пользовались популярностью.

«Так, продажи Citroen в 2021 году составили всего 4897 единиц, Peugeot – 8727 автомобилей. Помимо этого, их стоимость на сегодняшний день остается неконкурентоспособной на отечественном рынке. Так, Citroen C5X можно купить за 4,3 млн рублей, а Peugeot 2008 2023 года выпуска – за 3 млн рублей», – перечислил эксперт.

За такой бюджет на рынке можно найти намного более современные и технологичные китайские автомобили, резюмировал Житнухин.

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Источник: lenta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1888
05.08.2024
Фото:Depositphotos
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