В Минпромторге подсчитали, что россияне купили более 1 млн машин с начала года

Минпромторг: продажи новых автомобилей в России за 7 месяцев выросли на 58%

Продажи новых легковых автомобилей на рынке России по состоянию на июль 2024 года выросли на 41% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 134,3 тыс. При этом совокупные продажи по легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам достигли 158,4 тыс. экземпляров (рост составил 35% в годовом выражении). Такую статистику обнародовали в Минпромторге РФ со ссылкой на данные аналитической компании «Паспорт промышленный консалтинг».

Отмечается, что продажи легких коммерческих автомобилей в России достигли в июле 11,4 тыс. единиц (+41% год к году), грузовиков – 11,2 тыс. (минус 13%), автобусов – 1,6 тыс. единиц (+26% в годовом выражении).

«По итогам января-июля 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 003 103 новых автомобилей (до трех лет), что на 58% больше показателей аналогичного периода прошлого года (636 839 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 442 тысячи штук, что на 34% больше показателей января-июля 2023 года», – уточнили в Минпромторге.

С начала года объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 848,3 тыс. машин (плюс 69% в годовом выражении), легких коммерческих автомобилей – 71,97 тыс. шт (+41%), грузовых автомобилей – 70,5 тыс. единиц (минус 5%), автобусов – 12,3 тыс. экземпляров (рост составил 16%).

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Источник: 1prime.ru