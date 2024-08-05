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Стало известно, сколько стоит починить коробку передач «китайца»

Эксперт Стрельбицкий рассказал, сколько стоит ремонт робота у машины из Китая

Цены на услуги за ремонт роботизированной коробки большинства новых китайских автомобилей стартует от 200 тыс. рублей. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

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При этом он подчеркнул, что ресурс агрегата, в среднем рассчитан только на 150 тыс. километров.

«Если приводить очень усредненные цифры, то стоимость несложного ремонта робота, скажем, замена сцепления и актуаторов, может начинаться от 20-30 тыс. рублей. Верхняя граница стоимости работ при серьезных поломках, включающих, например, ремонт механизма переключения передач, достигает 200 тыс. рублей и выше», – уточнил эксперт.

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Стрельбицкий отмечает, что на разницу стоимости восстановления роботизированной коробки очень влияет конкретная модель и бренд автомобиля, а также марка самого агрегата.

Роботы способны отработать и до 250 тыс. километров, но для того, чтобы продлить их ресурс, необходимо регулярное техобслуживание. Кроме того, на производительность силового агрегата влияет и манера вождения автовладельца, поэтому управлять автомобилем нужно предельно аккуратно, резюмировал Стрельбицкий.

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 28305
05.08.2024
Фото:Depositphotos
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