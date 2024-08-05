Топ-10 кроссоверов для поездок с семьей – у нас такие тоже продают

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Mazda CX-5 и Skoda Karoq названы лучшими семейными кроссоверами на вторичке

BMW X1, Mazda CX-5 и Volvo XC40 вошли в топ-10 лучших семейных кроссоверов на вторичном рынке. Специалисты британского издания Whatcar.com, специализирующегося на исследованиях в автоотрасли, составили рейтинг самых лучших автомобилей с пробегом.

BMW X1
BMW X1

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Машины оценивали по таким критериям, как просторный салон, вместительный багажник, а также уровень безопасности, который должен быть выше среднего.

В списке – машины с пробегом, цена на которые в Британии не превышает 20 тыс. фунтов стерлингов (примерно 2,2 млн рублей по актуальному курсу.). Все модели из топ-10 можно купить на вторичном рынке России, но, правда, ценник отличается.

Volvo XC40
Volvo XC40

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Возглавила рейтинг Mazda CX-5 – эту модель специалисты оценили за просторный салон, отличную управляемость и широкий набор опций. Эксперты считают этот автомобиль лучшим на вторичном рынке по соотношению цена/качество.

Skoda Karoq занимает в топ-10 второе место, эксперты рекомендуют к покупке модель 2022 года выпуска с бензиновым мотором TDI объемом 1,6 л. Достоинствами паркетника названы комфортный и красивый салон, практичность и надежность, а также отличный функционал не только в мегаполисе, но и на загородных трассах.

Mazda CX-5
Mazda CX-5

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Seat Ateca замыкает первую тройку лидеров, эта модель удостоилась такого высокого места за надежность, практичность и широкую моторную гамму. У автомобиля вместительный багажник и удобный салон. На отечественном вторичном рынке можно найти модель с бензиновым двигателем объемом 1,6 л или дизелем объемом 2,0 л.

Далее в рейтинге идут Volvo XC40, BMW X1, Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Nissan Qashqai.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autonews

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Светлана Тарасенко
Фото:BMW | Mazda | Volvo
Количество просмотров 10942
05.08.2024
Фото:BMW | Mazda | Volvo
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