#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КПП на границе Литвы и Белоруссии
15 августа
Прибалтийская республика полностью ограничила въезд машинам из Белоруссии
Пограничники сообщили о запрете на въезд в...
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
15 августа
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
Автокриминалист Шелков объяснил, как продают...
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
15 августа
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на...

Странная мода на номера – с ней хотят бороться

Депутат Крупник призвал лишать прав за отсутствие триколора на знаке авто

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть вопрос о наказании за отсутствие изображения российского флага на государственных регистрационных знаках автомобилей.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

«В последние годы в нашей стране среди ряда автовладельцев появилась странная мода на установку государственных регистрационных номеров без изображения российского триколора. Сложно объяснить причину, по которой гражданин РФ не желает видеть изображение государственного флага на своём автомобиле», — отметил Крупник.

Стало известно, что решили по поводу «красивых» номеров

По мнению депутата, данная тенденция является вызовом обществу и неуважением к государственной символике. Он добавил, что, хоть такие знаки и не выдаются в официальных регистрационных органах, их продолжают приобретать у частных поставщиков.

Крупник предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в Кодекс об административных нарушениях, чтобы ввести наказание за отсутствие флага на ГРЗ. Он считает, что разумной мерой может стать запрет на использование автомобиля и временное лишение водительских прав.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Ранее стало известно, что Госномера с красивыми сочетаниями букв и цифр не будут выставляться на аукционы, работу над этим предложением признали несвоевременной.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: RT

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 937
06.08.2024
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0