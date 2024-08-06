Странная мода на номера – с ней хотят бороться

Депутат Крупник призвал лишать прав за отсутствие триколора на знаке авто

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть вопрос о наказании за отсутствие изображения российского флага на государственных регистрационных знаках автомобилей.

«В последние годы в нашей стране среди ряда автовладельцев появилась странная мода на установку государственных регистрационных номеров без изображения российского триколора. Сложно объяснить причину, по которой гражданин РФ не желает видеть изображение государственного флага на своём автомобиле», — отметил Крупник.

По мнению депутата, данная тенденция является вызовом обществу и неуважением к государственной символике. Он добавил, что, хоть такие знаки и не выдаются в официальных регистрационных органах, их продолжают приобретать у частных поставщиков.

Крупник предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в Кодекс об административных нарушениях, чтобы ввести наказание за отсутствие флага на ГРЗ. Он считает, что разумной мерой может стать запрет на использование автомобиля и временное лишение водительских прав.

Ранее стало известно, что Госномера с красивыми сочетаниями букв и цифр не будут выставляться на аукционы, работу над этим предложением признали несвоевременной.

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Источник: RT