Загружаем легковой прицеп правильно — эти советы помогут избежать ДТП

Водителям рассказали, как правильно нагружать легковой прицеп перед поездкой

В летний сезон автовладельцы чаще пользуются прицепами к легковым автомобилям: кто-то отправляется в автопутешествие, за город, на дачу, а кто-то использует прицепы для перевозки грузов и материалов для ремонта и строительства. Но не все знают, как правильно загружать прицеп, чтобы он не стал причиной ДТП.

Toyota Tacoma с прицепом

Установить на транспортное средство тягово-сцепное устройство – фаркоп, в принципе, несложно, стоимость прицепа сейчас варьируется в пределах 40-50 тыс. рублей. Но помните, что его нужно обязательно зарегистрировать в ГАИ.

За использование некоторых прицепов не требуется дополнительная категория в правах, эта опция доступна для большинства водителей легковушек.

В частности, категории «В» достаточно, если: разрешенная максимальная масса прицепа меньше 750 кг; разрешенная максимальная масса прицепа больше 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, а общая разрешенная максимальная масса состава не превышает 3,5 т.

От правильной погрузки прицепа зависит не только загруженность сцепного устройства, передней или задней оси буксирующего автомобиля, но и устойчивость всего автопоезда на дороге. Легковой прицеп сконструирован таким образом, чтобы обеспечить постоянное минимальное давление на шар фаркопа. Поэтому ось его колес немного смещена к задней части относительно центра. Соответственно, на переднюю часть прицепа грузят больше вещей, при оптимальной загрузке на сцепное устройство оказывается давление от 30 до 50 кг.

Груз необходимо размещать равномерно, чтобы его центр тяжести находился строго над осью в одноосном прицепе или между осями в двухосном. При этом необходимо, чтобы центр тяжести груза был как можно ниже, чтобы избежать кренов при поворотах, раскачек и, как следствие, опрокидывания.

Грузы на прицепе необходимо надежно зафиксировать при помощи специальных ремней-строп, так как обычные веревки имеют свойство растягиваться. Тогда груз не будет болтаться, а его центр тяжести не сместится – прицеп будет устойчивым, сохранит равновесие и на кочке, и при потоке воздуха от встречной фуры или порыва бокового ветра.

На видео наглядно показано, как неустойчив загруженный с нарушением этих простых рекомендаций прицеп и каким неуправляемым с ним может стать автомобиль.

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Источник: auto.mail.ru