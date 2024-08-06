Спрос на «китайцев» растет, а цены на новые авто на рынке РФ падают: что происходит?

В России на 1% снизилась средняя стоимость нового автомобиля по итогам июля

Средняя стоимость нового автомобиля в России по итогам июля 2024 года составила 3,57 млн рублей, это на 1% ниже, чем в предыдущем месяце. Такой вывод сделали аналитики сервиса «Авто.ру Оценка» в ходе проведенного исследования.

«Аналитики сервиса "Авто.ру Оценка" изучили опубликованные объявления и зафиксировали, что по итогам июля средняя цена нового автомобиля снизилась на 1%, до 3,57 млн рублей», – говорится в исследовании.

По сравнению с июлем 2023 года стоимость нового автомобиля в текущем июле снизилась более чем на 6%, тогда средняя цена составила 3,8 млн рублей. Больше всего подешевели за год электрические кроссоверы Hongqi E-HS9 и Volkswagen ID.6. Их средняя стоимость снизилась на 8% и 6,4%, до 9,2 и 5,3 млн рублей соответственно. Потеряли от 6 до 4,5% средней стоимости и китайские Exeed LX (средняя цена 3,2 млн рублей), Zeekr 001 (6,8 млн рублей) и Exeed RX – 5,2 млн рублей.

Иномарки ушедших брендов, наоборот, выросли в цене, в частности, Mitsubishi Outlander третьего поколения подорожал на 21% (до 4,6 млн рублей). Средняя стоимость седана Toyota Camry и премиального BMW X5, поднялась в июле на 7% и 5%, до 5,3 млн рублей и 16,2 млн рублей соответственно.

Что касается машин с пробегом, то стоимость модели возрастом до 15 лет в июле 2024 года в среднем составила 2,1 млн рублей. Отмечается, что такая цена держится пятый месяц подряд. В сравнении с июлем 2023 года этот показатель выше на 10%.

В топ-5 автомобилей на вторичке, чья цена в июле упала, вошли: Renault Megane III (-4,2%, 694 тыс. рублей), Audi Q7 4L (-3,6%, 2,36 млн рублей), BMW X6 E71 (-3,6%, 2,66 млн рублей), Jaguar F-Pace (-3,4%, 3,36 млн рублей) и Mercedes-Benz GLE W166 (-3%, 4,15 млн рублей).

Премиальный минивэн Mercedes-Benz V-Class W447 стал лидером по росту средней стоимости на фоне сокращения объема предложения в июле (+33%, 11,37 млн рублей). У остальных моделей в топ-5 цены выросли не более, чем на 4%.

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Источник: tass.ru