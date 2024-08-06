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Некачественные жидкости могут стать причиной трещин в моторе

Эксперт Стрельбицкий назвал 5 причин появления трещин в двигателе автомобиля

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Высокое давление в системе охлаждения автомобиля и, как следствие, перегрев силового агрегата являются основными причинами появления трещин в двигателе. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

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«Если двигатель перегревается, металл блока цилиндров расширяется, что может привести к появлению трещин. Стоит учитывать, что к перегреву могут привести проблемы с системой охлаждения, такие как недостаток антифриза, засорение радиатора или неисправный термостат», – объясняет эксперт.

На появление трещин в блоке цилиндров может повлиять гигроскопичность антифриза, то есть способность поглощать влагу. Дело в том, что спустя время объем воды в составе охладителя увеличивается, а при замерзании он расширяется, в итоге – двигатель ломается, констатирует Стрельбицкий.

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Чтобы обезопасить себя от такого развития событий, необходимо регулярно проходить техобслуживание и контролировать плотность охлаждающей жидкости, советует эксперт.

Кроме того, в процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть механические повреждения двигателя и трещины: ДТП, сильные удары по подвеске на плохой дороге или попадание инородных предметов, перечисляет Стрельбицкий четвертую причину.

В-пятых, трещины в моторе могут появиться и из-за низкокачественного топлива и масла, потому что из-за их использования износ силового агрегата повышается, подытожил Стрельбицкий.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Газета.Ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 206
06.08.2024
Фото:Depositphotos
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