Показали кроссовер с гигантским запасом хода и такими же «амбициями»

Voyah представил Zhiyin — электрический кроссовер с запасом хода 901 км

Новый кроссовер Voyah Zhiyin дебютировал сразу с четырьмя версиями, но цены на него пока не раскрываются. Это первая модель Voyah, созданная для мирового рынка, что подчеркивает стремление бренда завоевать популярность за пределами страны.

Voyah Zhiyin, доступный только в качестве электрокара, основан на архитектуре Dongfeng Electric Smart Secure Architecture (ESSA).Габариты Voyah Zhiyin составляют: длина – 4725 мм, ширина -1900, высота - 1636 мм и колесная база - 2900 мм.

На первый взгляд может показаться, что внутри только большой развлекательный экран на передней панели. Однако здесь есть небольшая приборная панель, встроенная в вентиляционные отверстия, а также дисплей, информация с которого выводится на ветровое стекло. У Zhiyin безрамные двери и большое количество кожи. Автомобиль оснащен системой интеллектуального вождения Huawei.

Доступны как одномоторные, так и двухмоторные варианты автомобиля. Заднеприводные версии имеют на выбор электродвигатели мощностью 215 или 230 кВт. Запас хода одномоторной версии, оснащенной батареей емкостью 77 кВт*ч, составляет 625 км, а с батареей емкостью 109 кВт*ч - 901 км.

В двухмоторной версии используются электромоторы мощностью 160 кВт на передней и задней осях. Такой автомобиль оснащен блоком батарей емкостью 77 кВт*ч, что обеспечивает запас хода 570 км.

Voyah Zhiyin оснащен возможностью зарядки 5C, что означает, что за 15 минут автомобиль может пополнить запас хода до 515 км. Но это относится к автомобилям с более емкими аккумуляторными блоками.

Новый автомобиль является важной частью стратегии Let's Voyah, которая направлена на то, чтобы к 2030 году марка была представлена в 60 странах на шести континентах с годовым объемом продаж 500 000 единиц. Это также первый внедорожник марки с более традиционным для Европы и Америки внешним видом.

Поставки в Китае должны начаться до конца года.

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Источник: СarNewsChina