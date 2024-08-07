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Подключенные к интернету устройства делают автомобили уязвимыми для взлома

Bloomberg: США ограничат импорт китайского программного обеспечения для машин

Администрация США планирует ввести ограничения на продажу китайского программного обеспечения для «умных» автомобилей, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Многие современные электромобили оснащены интернет-подключенными устройствами, что делает их уязвимыми для взлома. Ограничения связаны с расследованием рисков кибербезопасности, которое администрация Байдена начала еще в марте. Ожидается, что о планируемых мерах объявят уже в августе.

Скандал: Honda и Hyundai за копейки сливали данные водителей

Китай лидирует в производстве электромобилей и компонентов для «умных» машин благодаря государственной поддержке.

В четвертом квартале прошлого года китайская компания BYD Co. продала больше электромобилей, чем Tesla, и мировые автопроизводители все больше зависят от китайских технологий для подключенных машин.

Тем временем в России готовятся тестировать систему спутникового доступа к интернету на транспорте.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Прайм»

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 50
07.08.2024
Фото:Unsplash
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