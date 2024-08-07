Подключенные к интернету устройства делают автомобили уязвимыми для взлома

Bloomberg: США ограничат импорт китайского программного обеспечения для машин

Администрация США планирует ввести ограничения на продажу китайского программного обеспечения для «умных» автомобилей, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Многие современные электромобили оснащены интернет-подключенными устройствами, что делает их уязвимыми для взлома. Ограничения связаны с расследованием рисков кибербезопасности, которое администрация Байдена начала еще в марте. Ожидается, что о планируемых мерах объявят уже в августе.

Китай лидирует в производстве электромобилей и компонентов для «умных» машин благодаря государственной поддержке.

В четвертом квартале прошлого года китайская компания BYD Co. продала больше электромобилей, чем Tesla, и мировые автопроизводители все больше зависят от китайских технологий для подключенных машин.

Тем временем в России готовятся тестировать систему спутникового доступа к интернету на транспорте.

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Источник: «Прайм»