#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Машины японского бренда имеют серьезный недостаток, грозящий дорогим ремонтом
16 июля
Машины японского бренда имеют серьезный недостаток, грозящий дорогим ремонтом
Автоэксперт Ольта рассказал о «слабом» месте...
«За рулем» показал, удобно ли открывать люк в крыше при помощи сенсорных клавиш
16 июля
Китайцы отказываются от кнопок в пользу «сенсоров». Реакция российских водителей
«За рулем» показал, удобно ли открывать люк в...
KIA Soul
16 июля
150-сильный корейский кроссовер вернулся в Россию: известна цена
Дилер привез в Россию рестайлинговый Kia Soul...

В России начнут тестировать систему спутникового доступа к интернету на транспорте

Россиян обеспечат сверхбыстрым интернетом в автомобилях, самолетах и поездах

В России упростят спутниковый доступ к интернету авиа- и железнодорожным пассажирам, пользователям водного транспорта, а также автомобилистам. Такие планы озвучили в Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Речь идет о том, что частные пользователи или транспортные компании при наличии специального гаджета для подключения, установленного в машине, на самолет или на крышу вагона, смогут использовать его как мобильный роутер (по аналогии с терминалами Starlink Илона Маска в разных странах).

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В ГКРЧ отмечают, что для разработки, производства и применения в РФ терминалов негеостационарных систем комиссия выделит «неопределенному кругу лиц» целый ряд диапазонов частот (10,7–12,75 ГГц, 17,7–18,6 ГГц, 18,8–19,3 ГГц и выше). Никакого специального разрешения для этого не понадобится.

Отмечается, что необходимое оборудование будет продаваться в обычном магазине электроники, причем его можно будет установить не только на транспорте, но и стационарно для использования его в качестве обычного роутера для раздачи интернета.

Также в ГКРЧ рассматривают возможность выделения частотных ресурсов для земных станций, работающих через космические аппараты на негеостационарной орбите, подтвердили в Минцифры.

«Речь идет о терминалах, которые находятся в движении. Например, на воздушных и морских судах, железнодорожном и автомобильном транспорте. Это один из этапов, который необходим для развития перспективных сетей связи. В дальнейшем он позволит обеспечить высокоскоростным доступом в интернет», – объяснили в ведомстве.

По словам заместителя гендиректора РЖД Евгения Чаркина, улучшение качества и доступности услуг связи для пассажиров является приоритетной задачей для компании. Он подчеркнул, что сервисы на базе спутниковой связи низкоорбитальной группировки будут востребованы не только в пассажирском комплексе, но и для грузоперевозок по всей России, в том числе для функционирования беспилотной техники. Тестирование системы начнется в 2025 году.

Источник: iz.ru

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:freepik / diana.grytsku
16.07.2024
Фото:freepik / diana.grytsku
Поделиться:
Оцените материал:
0