Эта процедура вернет мотору вашего автомобиля практически заводское состояние
Водородная чистка двигателя автомобиля понижает расход топлива и масла и увеличивает мощность транспортного средства в текущем режиме. Об этом рассказал мастер одной из станций техобслуживания. Он называет такой способ очистки не только оптимальным в соотношении цена-качество, но и эффективным, и рекомендует проводить ее регулярно.
«Во-первых, он гораздо удобнее, чем химическая, и занимает намного меньше времени. Нет необходимости разбирать двигатель, замачивать детали в химии и потом возиться со скребком. По поводу страшилок, что водородная чистка якобы убивает мотор – я лично пока ничего такого в своей практике не заметил. Метод относительно новый, но у меня есть клиенты, которые прошли уже 2-3 очистки водородом, и все очень довольны», – делится опытом мастер.
Суть метода водородной очистки двигателя заключается в следующем: в камеру сгорания работающего мотора насыщенным водородом накачивают сухой пар. Из-за того что температура сгорания водорода намного выше, чем у обычного воздуха, горящая топливовоздушная смесь в буквальном смысле выжигает весь нагар из цилиндра. На процедуру уходит не больше часа, а эффект при этом моментальный.
Чем чревато загрязнение двигателя
Из-за эксплуатации автомобиля на пониженной передаче, частых остановок в пробках, использования некачественных масел и присадок не до конца сгоревшее топливо оседает на стенках и деталях двигателя в виде копоти. Ее отложения мешают клапанам правильно закрываться, в результате – расход топлива увеличивается и падает мощность автомобиля.
Когда нагар сильно нагревается, топливо может загораться до начала цикла, двигатель перегревается, увеличивая расход бензина. Кроме того, сажевые фильтры забиваются, и выхлопная система выходит из строя, падает компрессия, это ухудшает процесс сгорания и негативно сказывается на мощности транспортного средства.
Когда проводить чистку водородом
Список проблем можно продолжить, но в конечном счете все сводится к тому, что машина начинает хуже ездить, жжет масло и бензин. Если проблему не решать, двигатель может сломаться, а его замена – процесс сложный и дорогостоящий. Эксперты советуют проводить очистку двигателя водородом в целях профилактики каждые 15-20 тыс. км, а если автомобиль используется нечасто – каждое ТО.
Признаки, указывающие на образование нагара
- резко упала мощность двигателя;
- увеличился расход топлива и масла;
- появились проблемы с запуском двигателя;
- на холостых оборотах слышен сильный шум двигателя, появилась вибрация;
- запах гари в выхлопных газах.
Водородную очистку двигателя нужно проводить только у квалифицированных специалистов, имеющих в распоряжении необходимое оборудование. Чтобы найти подходящую СТО, можно изучить отзывы автовладельцев в интернете.
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Источник: auto.mail.ru