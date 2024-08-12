«Газпромнефть-СМ» разработала моторное масло с усиленной защитой двигателя

«Газпромнефть – смазочные материалы» модернизировала линейку синтетических смазочных материалов для иностранных автомобилей.

Компания разработала масло для современного легкового транспорта с учетом самых актуальных требований производителей. Улучшенная формула повышает экономичность топлива и экологичность работы двигателя.

Новое масло предназначено для автомобилей, оснащенных системами увеличения максимальной мощности и очистки отработанных выхлопных газов. Продукция G-Energy F Synth W 0W-30 обеспечивает легкий запуск и надежную защиту мотора при температуре до -55°C, что позволяет применять ее даже в регионах Крайнего Севера. Смазочные материалы сохраняют эффективность во время длительной эксплуатации на большой скорости, в городском цикле «старт-стоп», а также демонстрируют устойчивость к окислению.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Премиальная линейка масел G-Energy F Synth может использоваться в 90% легковых иномарок в России, включая корейские, европейские и китайские автомобили нового поколения. Для владельцев машин популярных марок наши специалисты разработали новое моторное масло, обеспечивающее повышенную защиту двигателя от износа. Благодаря комбинации передовых синтетических технологий оно отвечает самым жестким требованиям автопроизводителей и является полноценной заменой продукции ведущих мировых брендов».