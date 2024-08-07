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Мотору машины придет конец, если вовремя не почистить эту деталь

Автоэксперт Березин назвал признаки засоренного радиатора и способы его чистки

Забитый радиатор очень негативно сказывается на функционале и эффективности охлаждающей системы двигателя автомобиля, что чревато перегревом. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал руководитель отдела обучения компании по производству автокомпонентов «Автоприбор» Артем Березин.

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«В некоторых автомобилях установлено до пяти радиаторов, которые могут располагаться один за другим, образуя своего рода теплопакет. Расстояние между ними, как правило, составляет не более 10 мм. Поэтому, если первый радиатор забит пылью, грязью, пухом, камнями или насекомыми, это сказывается на работе и теплопередаче всех остальных», – объясняет собеседник издания.

Одним из ключевых признаков засоренности радиатора является частое включение вентилятора, особенно в прохладную погоду, подчеркнул Березин. Чтобы качественно очистить радиаторы потребуется их демонтаж и тщательная промывка. Это достаточно затратная процедура, поэтому лучше ее проводить при замене антифриза и чистке охлаждающей системы, рекомендует Березин.

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Чтобы сэкономить на чистке радиатора, можно воспользоваться неинвазивной мойкой, такая услуга есть у многих сервисов, подчеркивает эксперт. Как правило, такая процедура дешевле демонтажа радиатора. Можно в качестве альтернативы рассмотреть установку защитной сетки в решетку радиатора или бампера, резюмировал Березин.

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Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Газета.Ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 197579
07.08.2024
Фото:freepik / freepik
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