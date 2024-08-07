#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КПП на границе Литвы и Белоруссии
15 августа
Прибалтийская республика полностью ограничила въезд машинам из Белоруссии
Пограничники сообщили о запрете на въезд в...
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
15 августа
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
Автокриминалист Шелков объяснил, как продают...
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
15 августа
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на...

Новый компактный внедорожник составит конкуренцию на рынке бюджетным моделям

Volkswagen выпустит в 2025 году нового конкурента Renault Kardian и Fiat Pulse

Volkswagen планирует представить в 2025 году новую компактную модель SUV, производство которой наладят на заводе в бразильском Таубате, штат Сан-Паулу.

Новинка представляет собой более маленькую и экономичную модель по сравнению с Nivus, она призвана конкурировать с Renault Kardian и Fiat Pulse, а также с будущим компактным кроссовером от Chevrolet. В настоящее время прототипы проходят тестовые испытания в камуфляже, что свидетельствует о скором старте производства.


Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Снимки нового автомобиля завирусились в Сети, из них очевидно, что модель войдет в категорию доступных и малогабаритных кроссоверов. После предстоящего рестайлинга Nivus получит более высокий статус, а новый проект 246 займет нишу между моделями Polo и Nivus.

Фото нового внедорожника VW – что о нем известно

Кузов мини-внедорожника не будет купеобразной формы, у него стандартная конфигурация, под капотом – турбомотор объемом 1,0 л мощностью 116 л. с. Такой подход позволит Volkswagen установить более привлекательную цену на автомобиль, и не конкурировать с более дорогими моделями Nivus и T-Cross, оснащенными мотором 200 TSI.

Новый SUV позиционируется как одна из ключевых новинок Volkswagen в 2025 году. Модель построена на модульной платформе MQB – ее используют на заводе в Таубате для производства Polo. Дизайн новинки будет выполнен в стиле, аналогичном Tiguan, особенно в передней его части.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: en.clickpetroleoegas.com.br

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 343
07.08.2024
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0