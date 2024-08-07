Приобрести машины ушедших брендов из каршеринга стало проще

В России запустили сервис Купимобиль по продаже автомобилей с пробегом

В России запущена платформа для продажи автомобилей с пробегом из собственного автопарка «Делимобиль». О запуске нового сервиса сообщили в ПАО «Каршеринг Руссия» (крупнейший оператор каршеринга в РФ).

Покупатели из числа юридических и физических лиц смогут приобрести один или сразу несколько автомобилей с прозрачной историей эксплуатации. Отмечается, что все автомобили будут предлагаться с полноценным предпродажным обслуживанием и подтвержденной документацией по истории эксплуатации, обеспечивая юридическую безопасность и техническую исправность. Для покупателей доступны автомобили европейских и азиатских брендов, включая Volkswagen, Renault, Mercedes, Hyundai, Mini и др.

По словам директора департамента по развитию автопарка Сергея Гусева, Делимобиль приобретает в свой парк новые машины, в среднем использует их шесть лет и затем продает их на вторичном рынке.

«Мы развиваем это направление на протяжении последних двух лет. Среди покупателей, которым нужны недорогие и надежные автомобили, есть как физические лица, так и компании, например, службы доставки, выездной сервис, таксопарки. Наш фокус на обслуживании машин на своих СТО в соответствии с регламентом производителей позволяет предлагать полностью исправные машины и с полным пакетом сопроводительных документов», – подчеркнул директор департамента.

В пресс-службе отметили, что автомобили предлагаются по фиксированной цене, а все клиенты могут рассчитывать на помощь с лизингом, страхованием и автокредитованием.

Доступные для покупки модели можно посмотреть на сайте сервиса, в Петербурге открыт шоу-рум Купимобиля, а в Москве автомобили можно посмотреть непосредственно в офисе компании. Кроме того, дополнительные площадки есть в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: пресс-служба «Делимобиль»