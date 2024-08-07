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Приобрести машины ушедших брендов из каршеринга стало проще

В России запустили сервис Купимобиль по продаже автомобилей с пробегом

В России запущена платформа для продажи автомобилей с пробегом из собственного автопарка «Делимобиль». О запуске нового сервиса сообщили в ПАО «Каршеринг Руссия» (крупнейший оператор каршеринга в РФ).

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Покупатели из числа юридических и физических лиц смогут приобрести один или сразу несколько автомобилей с прозрачной историей эксплуатации. Отмечается, что все автомобили будут предлагаться с полноценным предпродажным обслуживанием и подтвержденной документацией по истории эксплуатации, обеспечивая юридическую безопасность и техническую исправность. Для покупателей доступны автомобили европейских и азиатских брендов, включая Volkswagen, Renault, Mercedes, Hyundai, Mini и др.

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По словам директора департамента по развитию автопарка Сергея Гусева, Делимобиль приобретает в свой парк новые машины, в среднем использует их шесть лет и затем продает их на вторичном рынке.

«Мы развиваем это направление на протяжении последних двух лет. Среди покупателей, которым нужны недорогие и надежные автомобили, есть как физические лица, так и компании, например, службы доставки, выездной сервис, таксопарки. Наш фокус на обслуживании машин на своих СТО в соответствии с регламентом производителей позволяет предлагать полностью исправные машины и с полным пакетом сопроводительных документов», – подчеркнул директор департамента.

В пресс-службе отметили, что автомобили предлагаются по фиксированной цене, а все клиенты могут рассчитывать на помощь с лизингом, страхованием и автокредитованием.

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Доступные для покупки модели можно посмотреть на сайте сервиса, в Петербурге открыт шоу-рум Купимобиля, а в Москве автомобили можно посмотреть непосредственно в офисе компании. Кроме того, дополнительные площадки есть в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: пресс-служба «Делимобиль»

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Светлана Тарасенко
Фото:пресс-служба Делимобиль
Количество просмотров 1759
07.08.2024
Фото:пресс-служба Делимобиль
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