Полноприводный «японец» китайской сборки начал поступать дилерам — известна цена

В КНР стартовали продажи Land Cruiser Prado местного производства за ₽5,4 млн

Мировой автопром меняется, причем кардинальным образом. В доказательство этого тезиса произошло уникальное событие: впервые на китайском заводе наладили выпуск внедорожника от японского бренда Toyota – Land Cruiser Prado.

Toyota Land Cruiser Prado

Отмечается, что внедорожник 250-й серии встал на конвейер в середине июля текущего года. Примечательно, что внешне автомобили отличаются в зависимости от комплектации. На рынке представлен старый вариант с круглыми фарами и обновленный с угловатой отделкой.

Внедорожник китайской сборки с полным приводом оснащен гибридной установкой iForce Max с двигателем объемом 2,4 литра мощностью 330 л. с., АКБ со встроенным электрическим мотором и компактной батареей.

Интерьер Toyota Land Cruiser Prado

Что касается цены, то стоимость Prado производства КНР стартует от 460 тысяч юаней (примерно 5,42 млн рублей по актуальному курсу). В настоящее время на выбор российских покупателей на отечественном рынке представлены исключительно классические «японцы». Цены на такие Land Cruiser Prado 250 варьируются в диапазоне от 9,3 до 14,3 млн рублей.

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Источник: Autohome