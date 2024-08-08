Эксперт рассказал, когда ждать приятных скидок на автомобили
В июле средняя цена автомобилей выросла незначительно по сравнению с июнем этого года. В сегменте новых машин рост составил всего 40 тысяч рублей, достигнув 3,16 миллиона рублей, а стоимость подержанных авто поднялась на 20 тысяч рублей.
Это объясняется тем, что структура предложения практически не изменилась, и уровень спроса и предложения остается стабильным, отметил руководитель группы клиентской аналитики «Авто.ру» Роман Соловьев.
Соловьев пояснил, что средняя цена новых автомобилей может снижаться благодаря акциям от импортеров и дилеров, а также изменениям в структуре предложения и появлению более доступных версий определённых моделей.
В сегменте подержанных автомобилей стоимость в большей степени определяется уровнем спроса, и продолжающееся снижение средней цены может указывать на снижение интереса потребителей.
Удорожание автомобилей неизбежно и будет вызвано ежегодной индексацией утилизационного сбора с 2024 по 2030 год. В первый год сбор может быть увеличен на 70—85%, а в последующие годы — на 10—20%. Однако это не единственная причина повышения цен.
Производителям придется больше инвестировать в программы субсидирования кредитов на фоне повышения ставки рефинансирования, поэтому не стоит ожидать прямого снижения стоимости новых автомобилей.
По мнению эксперта, снижение цен на автомобили возможно ближе к концу года. Он предположил, что к ноябрю-декабрю могут появиться выгодные акции и предложения, так как дистрибьюторы и дилеры будут стремиться выполнить годовые планы продаж.
Ранее представитель одного дилерского центра рассказал, что сейчас рынок переживает глобальную эволюцию потребительского поведения, и дилерам приходится подстраивается под требования покупателей. Навязывать ненужное оборудование и допуслуги сновится всё труднее.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: «Реальное время»