Многодетные и не только: родители смогут учиться в автошколе за счет государства

В Госдуме хотят разрешить семьям тратить маткапитал на обучение в автошколе

Материнский капитал могут разрешить тратить на обучение в автошколе. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы, инициатором является глава комитета по региональной политике Алексей Диденко.

В обращении на имя вице-премьера Татьяны Голиковой он просит поддержать эту инициативу.

«В целях повышения социальной поддержки и улучшения качества жизни семей с детьми в России прошу вас поддержать законодательное расширения программы «Материнский (семейный) капитал». Предлагаю включить в перечень допустимых расходов материнского капитала обучение в автошколе одного из родителей. Это обучение должно охватывать не только первичное получение водительского удостоверения одной категории, но и дополнительное обучение для открытия новых категорий», – говорится в обращении.

Отмечается, что законопроект будет способствовать повышению мобильности семей, особенно в случаях с многодетными, имеющими льготы на приобретение автомобиля.

«Сегодня средняя стоимость обучения в автошколе в регионах России превышает 25 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — вдвое выше. Включение обучения в автошколе в программу материнского капитала станет значимой поддержкой для семей», – подчеркнул парламентарий и попросил поддержать его законодательную инициативу.

По словам Диденко, материнский капитал остается достаточно сложно реализуемой льготой.

«Не всем нужна недвижимость, или сумма маткапитала не позволяет сделать существенный вклад в покупку. Обучение детей — это достаточно отложенный вариант. Поэтому многие граждане обращаются к депутатам Госдумы, в том числе ко мне, по поводу расширения спектра возможностей для его применения», – объяснил депутат.

Одной из таких возможностей как раз и является возможность расходования части средств на обучение одного из родителей в автошколе, резюмировал Диденко.

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Источник: iz.ru