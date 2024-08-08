Водителям этого региона могут дать скидку в 50% при оплате штрафа за парковку
Водителям нужно предоставить скидку 50% при уплате штрафа за нарушения правил парковки в столице, в случае если водитель уложился в 20 дней с момента вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. С такой инициативой к председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову обратился глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Учитывая объективный дефицит парковочных мест и общую напряженность с использованием парковочного пространства в столице, прошу вас инициировать внесение в КоАП города Москвы соответствующих поправок, направленных на защиту прав автомобилистов, для рассмотрения на заседании Московской городской думы: предусмотреть для всех пользователей транспорта в Москве возможность льготной оплаты (в размере 50%) штрафов за нарушения, связанные с правилами использования парковочных мест», – говорится в обращении.
Кроме того, Нилов предлагает освободить от ответственности за неоплаченную парковку владельцев транспортных средств, оснащенных специальным знаком «инвалид» и внесенных в специальный реестр инвалидов.
«В мой адрес регулярно поступают обращения граждан с различными ограничениями по здоровью, которые сталкиваются с проблемой отсутствия специального бесплатного парковочного пространства для инвалидов. В результате они вынуждены пользоваться парковками для общего пользования, однако в этом случае получают штрафы за нарушения правил парковки», – объясняет парламентарий.
Напомним, на текущий момент размер штрафа за неоплату парковки каждый субъект РФ устанавливает самостоятельно. В частности, в Москве он составляет пять тыс. рублей, а в Петербурге – три тыс. рублей. Скидка на оплату в 50% при этом на этот вид нарушения не распространяется.
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Источник: tass.ru