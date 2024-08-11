Этот хэтчбек может удивить нас сменой имени (вариантов несколько)
Предсерийный BYD Seal 06GT будет представлен на автосалоне в Чэнду 30 августа, и ожидается, что тогда же начнутся предварительные продажи автомобиля.
После этого хэтчбек должен быть запущен в производство (в середине-конце сентября), и сразу же начнутся поствки. Международные продажи, скорее всего, стартуют в 2025 году.
Хотя в настоящее время автомобиль именуется Seal 06GT, другие зарегистрированные его названия: Seal MINI, Seal 05EV и Seal X.
Таким образом, вполне возможно, что эта модель BYD может удивить в Чэнду сменой имени.
Автомобиль представляет собой серийную версию концепта Ocean M, который был показан на Пекинском автосалоне в апреле этого года. Модель знаменует переход BYD от концентрации на внутреннем рынке к ориентации на рынок международный.
Seal 06GT внешне похож на ныгешний Seal EV, однако он значительно короче, его габариты: 4630 мм, 1880 мм и 1490 мм и колесная база 2820 мм.
Спереди в салоне спортивные сиденья и плавающий центральный экран мультимедиа, а также ЖК-панель приборов.
В зависимости от уровня спецификации автомобиль оснащается 18-дюймовыми или 19-дюймовыми колесами.
Базовые версии получат установленный сзади электродвигатель мощностью 160 кВт и аккумуляторную батарею емкостью 59,52 кВт·ч. Это дает Seals 06 GT запас хода в 505 км.
Более продвинутые версии получают электродвигатель мощностью 165 кВт и увеличенную до 72,96 кВт·ч емкость аккумуляторной батареи, что увеличивает запас хода до 605 км.
Наконец, есть версия с двумя двигателями: мощностью 200 кВт на задней оси и мощностью 110 кВт на передней. Эта версия также использует аккумуляторную батарею мощностью 72,96 кВт·ч и имеет запас хода в 550 км.
Батареи представляют собой литий-железо-фосфатные лопастные батареи производства дочерней компании BYD под названием FinDreams.
Ожидается, что новая модель будет стоить от 150 000 до 200 000 юаней (1,8 млн –2,4 млн рублей).
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Источник: СarNewsChina