Назвали самые популярные у россиян автомобили с пробегом

Авто.ру Бизнес: Kia Rio и Lada Granta - лидеры продаж на вторичном рынке в июле

Сервис Авто.ру Бизнес определил, какие подержанные автомобили продавались лучше всего в июле 2024 года.

В сегменте экономкласса лидером стала Kia Rio (1 383 000 рублей), на втором месте — Lada Granta со средней ценой 693 000 рублей, а замыкает тройку Lada Vesta (1 111 000 рублей).

В среднем классе на первом месте оказалась Toyota Camry (2 885 000 рублей), за ней следуют Hyundai Creta (1 883 000 рублей) и Volkswagen Tiguan (2 739 000 рублей). В целом предпочтения покупателей остаются стабильными: корейские марки Kia и Hyundai занимают 8 из 20 позиций.

В премиум-классе лидируют немецкие бренды BMW и Mercedes-Benz. Первое место занимает BMW 5-й серии (4 114 000 рублей), на втором — Mercedes-Benz E-класса (4 064 000 рублей), на третьем — BMW X5 (6 292 000 рублей).

В июле увеличились сроки продажи автомобилей от профессиональных продавцов с 32 до 34 дней. Автомобили частных продавцов продавались в среднем за 59 дней, что на день дольше по сравнению с предыдущим месяцем. Срок продажи машин от дилеров остался прежним и составил 38 дней.

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Исследование составлено путем анализа на Авто.ру выбывших объявлений автомобилей в возрасте от 3 до 9 лет за июль 2024 года.