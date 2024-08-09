В России за год выросли продажи б/у мотоциклов — в лидерах 3 японских бренда

Автостат: топ-3 мотоциклов с пробегом в России возглавили Honda, Yamaha и Suzuki

Продажи мотоциклы с пробегом за первые шесть месяцев 2024 года выросли в России на 9% по сравнению с первым полугодием прошлого года, и составили 63,3 тыс экземпляров. Об этом сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

Что касается марок, то лидером рейтинга в период с января по июнь текущего года стала японская Honda. Всего в этот период реализовано 14 тыс единиц, на долю марки пришлось 22% российского вторичного рынка мотоциклов. Второе место по продажам занимает еще один японский бренд Yamaha с 10,1 тыс проданных экземпляров. Замыкает топ-3 Suzuki (6,2 тыс. шт.).

Затем в списке идут Kawasaki и BMW – 5,8 тыс. единиц и 5,4 тыс. штук соответственно. Показателя в пять тысяч купленных мотоциклов с пробегом больше не достиг ни один бренд.

На рынке мототехники с пробегом в первом полугодии 2024 года лидирует Honda CBR – 3000 проданных экземпляров. На втором месте Honda CB (2,4 тыс. шт.). Далее идут Suzuki GSX (1,4 тыс. шт.), Yamaha XVS (1,3 тыс. шт.) и Yamaha YZF (1,2 тыс. шт.).

Согласно данным аналитиков «Автостата», более четверти (28%) вторичного рынка мототехники за полгода суммарно пришлось на Москву с Подмосковьем (10,7 тыс. и 7 тыс. шт. соответственно). В топ-5 вошли также Петербург (4,2 тыс. шт.), Краснодарский край (3,8 тыс. шт.) и Свердловская область (2,5 тыс. шт.). Что касается других субъектов РФ, то их показатели в этом сегменте не превысили 2000 экземпляров.

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Источник: autostat.ru