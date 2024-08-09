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Ваша машина начала «чихать»? Мы знаем, в чем проблема и как ее устранить

Эксперт Пономарев объяснил, как проблемы с катализатором ухудшают работу мотора

Проблемы с запуском двигателя, а также перебои в работе силового агрегата свидетельствуют о выходе из строя каталитического нейтрализатора. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

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«Понять, что катализатор требует замены, несложно – резко снижается эффективность мотора. Водитель давит педаль газа «в пол», но автомобиль не едет, начинает "чихать" и неравномерно работать, все из-за того, что отработанным выхлопным газам некуда деваться. При этом нарушается процесс смесеобразования. В крайних случаях, когда катализатор полностью вышел из строя, двигатель может вообще не запускаться», – объясняет собеседник издания.

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Катализатор, как и любая другая деталь в автомобиле, имеет ограниченный ресурс, констатирует Пономарев. На функционал различных узлов и агрегатов автомобиля большое влияние оказывает качество топлива. Если оно некачественное и в нем присутствуют несгораемые примеси в виде серы, смол и различных присадок, то при попадании в выхлопную систему они остаются в катализаторе, тем самым ухудшая его пропускную способность, подчеркивает эксперт.

Также на срок службы катализатора влияет и состояние самого двигателя, например, при повышенном расходе масла оно попадает в камеру сгорания, а затем в выхлопную систему. В итоге каналы катализатора закупориваются и оплавляются, подытожил Пономарев.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Ulrich Perrey/DPA
Количество просмотров 171
09.08.2024
Фото:Ulrich Perrey/DPA
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