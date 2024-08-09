Удивительно дело: этот кроссовер подешевел и стоит чуть больше 2 млн руб.
Кросс-купе DFSK ix5 2024 модельного года стало доступнее. Дистрибьютор Dongfeng в России объявил о снижении цены на новую партию этого автомобиля.
С 1 августа рекомендованная розничная цена снижена до 2 390 000 рублей по всей стране. Дополнительно производитель предлагает скидку в 200 000 рублей, что позволяет приобрести DFSK ix5 за 2 190 000 рублей.
Комплектация автомобиля Premium включает в себя 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 137 л. с. и вариатор. За безопасность водителя и пассажиров отвечают четыре подушки безопасности, системы ABS и EBD, электронный контроль курсовой устойчивости и контроль тяги.
Для удобства водителя предусмотрены различные электронные ассистенты, такие как круиз-контроль, система помощи при старте в гору, выбор режимов движения и система экстренного торможения.
Новый DFSK ix5 оснащен множеством современных функций, включая систему бесключевого доступа с сенсорным управлением на передних дверях, электропривод двери багажника, аудиосистему с шестью динамиками, панорамную крышу со сдвижным люком и мультимедийную систему с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем.
Недавно специалисты маркетингового агентства НАПИ подсчитали, что стоимость владения китайским кроссовером DFSK ix5 составит 2,3 млн руб. за пять лет.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: Dongfeng