Оплата парковки в Москве: успеть за 35 секунд

Около 215 тыс. сессий запускают водители через «Парковки России» в сутки

Всего 35 секунд - именно столько в среднем нужно для оплаты парковки в приложении «Парковки России». Это самый удобный и быстрый способ, его выбирают 95% столичных водителей.

Немного статистики:

Около 215 тыс. сессий в среднем запускают водители через «Парковки России» в сутки.

Всего 10 вопросов получают разработчики по работе приложения в день. Это 0,004% от общего количества использований.

Служба поддержки работает 24/7. Подать обращение можно через раздел меню «Чат-бот» или «Обратная связь» в приложении.

Бесплатное приложение «Парковки России» - основной и самый популярный способ оплаты парковки в Москве.

В приложении можно настроить фильтры по типам парковок, найти их местоположение на карте, узнать количество мест на них, информацию о тарифах, а на многих парковках – даже увидеть актуальную загруженность машиномест.

Кроме основной функции – оплаты парковки – приложение наделено большим количество разных полезных опций. Можно исправить ошибки, допущенные водителем при оплате: изменить время начала или окончания парковки, номер парковочной зоны или госномер автомобиля.

Также есть возможность оплачивать штрафы и эвакуацию прямо в приложении; увидеть аналитику расходов на парковку; конвертировать баллы с портала «Миллион призов» в парковочные и использовать вместо денег для оплаты парковки; оплачивать проезд по Московскому скоростному диаметру и проспекту Багратиона.

При поддержке Минтранса РФ и по решению Мэра Москвы Сергея Собянина идет активное взаимодействие с коллегами из других регионов страны, которые заинтересованы в том, чтобы перенять столичные наработки и внедрить их у себя. Сейчас через «Парковки России» можно оплачивать не только парковки Москвы, но и Санкт-Петербурга, а в будущем планируется подключить и другие субъекты России.

Скачать приложение можно в маркетах или по ссылке.