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На рынок РФ вышел 286-сильный седан 4х4 с богатым оснащением

В Россию привезли BMW 7-й серии 2024 года по цене от 18,9 млн рублей

На российском рынке появился новый BMW 7 Series 2024 года выпуска, модель завезли по схеме параллельного импорта и предлагают по цене от 18,9 до 20,49 млн рублей.

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ГИД ПО КАСКО

BMW 704d xDrive оснащен дизельным двигателем объемом 3,0 л мощностью 286 л.с.,привод – полный.

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В автомобиле предусмотрены антиблокировочная и антипробуксовочная системы, система курсовой устойчивости и контроля слепых зон. Безопасность водителю и пассажирам обеспечат подушки, есть боковые и оконные шторки, система крепления детских автокресел и датчик проникновения в салон.

В салоне установлен бортовой компьютер, есть круиз-контроль, парктроники, камере заднего вида и система автоматической парковки. Кроме того, автомобиль оснащен системой помощи при подъеме и спуске в гору, системами контроля за полосой движения и обнаружения пешеходов.

Предусмотрены также датчики света и дождя, активный усилитель руля, пневмоподвеска, запуск двигателя с кнопки и система «старт-стоп». В салоне BMW 7 Series есть солнцезащитные шторки, климат-контроль, вентиляция, подогрев всех сидений, а также руля и зеркал. В помощь водителю – навигационная система, USB-порты и электронная приборная панель.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: speedme.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash | BMW
Количество просмотров 136
09.08.2024
Фото:Unsplash | BMW
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