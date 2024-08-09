На рынок РФ вышел 286-сильный седан 4х4 с богатым оснащением
На российском рынке появился новый BMW 7 Series 2024 года выпуска, модель завезли по схеме параллельного импорта и предлагают по цене от 18,9 до 20,49 млн рублей.
BMW 704d xDrive оснащен дизельным двигателем объемом 3,0 л мощностью 286 л.с.,привод – полный.
В автомобиле предусмотрены антиблокировочная и антипробуксовочная системы, система курсовой устойчивости и контроля слепых зон. Безопасность водителю и пассажирам обеспечат подушки, есть боковые и оконные шторки, система крепления детских автокресел и датчик проникновения в салон.
В салоне установлен бортовой компьютер, есть круиз-контроль, парктроники, камере заднего вида и система автоматической парковки. Кроме того, автомобиль оснащен системой помощи при подъеме и спуске в гору, системами контроля за полосой движения и обнаружения пешеходов.
Предусмотрены также датчики света и дождя, активный усилитель руля, пневмоподвеска, запуск двигателя с кнопки и система «старт-стоп». В салоне BMW 7 Series есть солнцезащитные шторки, климат-контроль, вентиляция, подогрев всех сидений, а также руля и зеркал. В помощь водителю – навигационная система, USB-порты и электронная приборная панель.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: speedme.ru