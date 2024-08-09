Как предотвратить поломку кондиционера в авто
Ошибки при эксплуатации и аномально высокая температура могут стать причиной поломки кондиционера в автомобиле. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.
Он подчеркнул, что в жару кондиционер в машине работает в экстремальных условиях. Рассуждая о возможных причинах поломки, эксперт указал на три момента. Во-первых, распространенной причиной является загрязненный радиатор.
«Из-за скопления пыли, пуха и грязи он не может эффективно выполнять свой функционал. В результате интенсивность охлаждения салона автомобиля будет недостаточной. Впоследствии это может привести к выходу из строя компрессора», – объяснил собеседник издания.
Во-вторых, причиной сбоя в работе кондиционера может стать недостаток фреона в системе, из-за этого кондиционер не может эффективно охлаждать воздух в салоне и будет перегреваться. При этом Константинов обращает внимание на тот факт, что утечка фреона из климатической системы может произойти сама по себе в ходе эксплуатации. Поэтому необходимо хотя бы один раз в год проверять уровень фреона, советует эксперт.
В-третьих, проблема с кондиционером может возникнуть из-за неисправного вентилятора, отмечает Константинов.
«Из строя может выйти его мотор или датчики, в результате чего кондиционер будет работать слабо или вообще не запускаться», – объясняет эксперт.
Рекомендуется один раз в год проверять техническое состояние кондиционера, и желательно совмещать этот процесс с проведением антибактериальной обработки системы вентиляции, подытожил Константинов.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: gazeta.ru