Как предотвратить поломку кондиционера в авто

Эксперт Константинов перечислил 3 причины поломки кондиционера в автомобиле

Ошибки при эксплуатации и аномально высокая температура могут стать причиной поломки кондиционера в автомобиле. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

Он подчеркнул, что в жару кондиционер в машине работает в экстремальных условиях. Рассуждая о возможных причинах поломки, эксперт указал на три момента. Во-первых, распространенной причиной является загрязненный радиатор.

«Из-за скопления пыли, пуха и грязи он не может эффективно выполнять свой функционал. В результате интенсивность охлаждения салона автомобиля будет недостаточной. Впоследствии это может привести к выходу из строя компрессора», – объяснил собеседник издания.

Во-вторых, причиной сбоя в работе кондиционера может стать недостаток фреона в системе, из-за этого кондиционер не может эффективно охлаждать воздух в салоне и будет перегреваться. При этом Константинов обращает внимание на тот факт, что утечка фреона из климатической системы может произойти сама по себе в ходе эксплуатации. Поэтому необходимо хотя бы один раз в год проверять уровень фреона, советует эксперт.

В-третьих, проблема с кондиционером может возникнуть из-за неисправного вентилятора, отмечает Константинов.

«Из строя может выйти его мотор или датчики, в результате чего кондиционер будет работать слабо или вообще не запускаться», – объясняет эксперт.

Рекомендуется один раз в год проверять техническое состояние кондиционера, и желательно совмещать этот процесс с проведением антибактериальной обработки системы вентиляции, подытожил Константинов.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: gazeta.ru