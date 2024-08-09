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Этим категориям граждан запретят водить автомобиль — новый перечень Минздрава

В России хотят запретить водить автомобиль людям с различными расстройствами

Минздрав РФ предлагает утвердить новый перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. Соответствующий проект правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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В перечень вошли 10 наименований групп заболеваний: органические, включая симптоматические психические расстройства, шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, расстройства настроения (аффективные расстройства), невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, умственная отсталость, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, эпилепсия, аномалии цветового зрения, слепота бинокулярная.

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Кроме того, в перечень включены расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, среди них, согласно указанным кодам по Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), расстройства сексуального предпочтения (F65), в том числе фетишизм, эсгибиционизм, вуайеризм, педофилия и садомазохизм, а также расстройства половой идентификации (F64), такие, как транссексуализм, трансвестизм двойной роли и расстройство половой идентификации в детском возрасте.

Если проект будет одобрен, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 18874
09.08.2024
Фото:Depositphotos
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