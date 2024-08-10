Полный привод, надежные агрегаты, богатое оснащение – хороший кроссовер за 3 миллиона

Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max

За последние два года автомобильный рынок России пережил серьезную трансформацию. Сейчас в нашей стране представлены десятки новых кроссоверов из Китая.

В основном это переднеприводные модели, но среди них есть версии с приводом на все колеса. Так как это очень важная функция для нашего климата с его снежными зимами и не всегда качественными дорогами, большинство людей обращает внимание именно на такие комплектации.

Эксперт «За рулём» Юрий Тимкин отобрал несколько достойных новых полноприводных кроссоверов, которые предлагаются по цене до 3 миллионов рублей. Один из них – Chery Tiggo 7 Pro Max

Chery Tiggo 7 Pro Max

Мнение специалиста

Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:

– Для «семерки» тоже предлагается гибридная силовая установка. Причем – подключаемая, с возможностью подзарядки аккумулятора. Но такая версия бывает только переднеприводной. А с трансмиссией 4х4 сочетается исключительно вариант с 1,6-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором и роботизированной коробкой передач.

Этим летом стали предлагаться обновленные версии Tiggo 7 Pro Max. Внешность почти не поменялась. А вот салон полностью новый – его с минимальными изменениями взяли у более крупного и дорогого Tiggo 8 Pro Max. Выглядит он интереснее прежнего – в том числе и за счет варианта с темно-коричневой обивкой. Оснащение тоже стало богаче. В частности, появилась вентиляция передних сидений.

Внесены изменения и в шасси: перекалиброваны амортизаторы и увеличена толщина прутка заднего стабилизатора – с 24 до 25 мм. А еще появились шины размерностью 225/55 R19 вместо прежних 225/60 R18. Вроде бы низкий профиль должен давать обратный эффект, но на деле обновленная «семерка» едет мягче прежней.

Интерьер Chery Tiggo 7 Pro Max

Какие еще достойные полноприводные кроссоверы можно найти в России, вы можете узнать в нашем новом материале.