«Самый смертоносный автомобиль США» отправляется в отставку

Седаны и хэтчбеки Mitsubishi Mirage снимут с производства до конца 2024 года

Бюджетный автомобиль Mitsubishi Mirage уходит в историю. Представитель Mitsubishi в Северной Америке Джереми Барнс подтвердил изданию Car & Driver, что седаны и хэтчбеки Mirage снимут с производства в конце 2024 года.

Mitsubishi Mirage

Это решение стало логичным завершением для модели, которая долгое время занимала нишу самого доступного нового автомобиля в США. Однако, несмотря на свою бюджетную привлекательность, Mirage столкнулся с рядом проблем, которые в итоге привели к его уходу с рынка.

В 2023 году Американский Страховой Институт Дорожной Безопасности (IIHS) назвал Mitsubishi Mirage «самым смертоносным автомобилем США». По статистике, на миллион зарегистрированных транспортных средств приходилось 205 смертей, что сделало Mirage аутсайдером по безопасности среди всех автомобилей на рынке.

Nissan Versa, ещё один представитель бюджетной ниши, также оказался под угрозой. План японской фирмы предполагает отказ от седана Versa в 2025 году. Это решение продиктовано снижением спроса и увеличением затрат на производство бюджетных автомобилей в условиях жесткой конкуренции.

Интерьер Mitsubishi Mirage

Отставка Mirage и скорый уход Versa означают, что в ближайшем будущем в США не останется новых автомобилей дешевле 20 тысяч долларов. Это значительное изменение для рынка, которое может негативно сказаться на доступности автомобильного транспорта для некоторых слоёв населения.

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Источник: Car & Driver