Назван самый надежный автомобиль до 500 тысяч рублей

Fresh: Ford Focus второго поколения является лучшим авто до 500 тыс. рублей

Поиск надежного автомобиля с пробегом, укладывающегося в бюджет до 500 тысяч рублей, может быть непростой задачей. Но, как утверждает технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов, Ford Focus второго поколения является одним из самых оптимальных вариантов.

Ford Focus

Ford Focus второго поколения, выпущенный в период с 2009 по 2011 годы, зарекомендовал себя как надежный автомобиль с внушительным ресурсом. Двигатель с объемом 1.6 литра способен прослужить от 300 до 350 тысяч километров, что подтверждается многочисленными отзывами владельцев.

Рязанов рекомендует выбирать комплектации с 1.6-литровым двигателем и механической коробкой передач или гидроавтоматом. Именно эти комбинации отличаются высокой надежностью и неприхотливостью.

Ремень газораспределительного механизма рекомендуется менять каждые 150 тысяч километров, что также относится к подшипникам приводов. Стойки стабилизатора передней подвески могут прослужить до 50 тысяч километров, а втулки – вдвое дольше. Задняя подвеска также отличается своей прочностью. Амортизаторы способны выдерживать пробег в 110-140 тысяч километров.

Ford Focus не нуждается в высокооктановом бензине, допускается использование АИ-92. Расход топлива варьируется от 8.6 до 10.6 литров на 100 км, что делает его достаточно экономичным в эксплуатации. Благодаря своей неприхотливости, Ford Focus не требует существенных затрат на обслуживание. Важно лишь своевременно проводить техобслуживание и избегать агрессивной езды.

На вторичном рынке Ford Focus 2-го поколения можно найти в хорошем состоянии за сумму до 500 тысяч рублей.

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Источник: Газета.Ru