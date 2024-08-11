Этот универсал с палаткой на крыше и кроватью в салоне идеален для путешествий

Опубликованы официальные изображения универсала Neta S Hunting Edition

Китайский автопроизводитель Neta представил публике свежие изображения своего универсала Neta S Hunting Edition, который обещает стать идеальным спутником для любителей активного отдыха и дальних путешествий. Модель доступна в двух вариантах: чисто электрическом (EV) и гибридном (EREV).

Neta S Hunting Edition

Neta S Hunting Edition отличается стильным и практичным дизайном в стиле Shooting Brake, который сочетает в себе элементы спортивного купе и универсала. Заметными особенностями автомобиля являются закрытая передняя часть, скрытые дверные ручки, лидар и панорамная теплоизолированная крыша.

Neta S Hunting Edition

Neta S имеет длину 4980 мм, ширину 1980 мм и высоту 1480 мм, колесную базу 2980 мм. Дорожный просвет составляет 133 мм.

Интерьер Neta S Hunting Edition максимально ориентирован на комфорт и функциональность. Задние сиденья можно сложить, образуя ровную кровать. Стандартный объем багажника составляет 593 л, а после сложения задних сидений он увеличивается до 1295 л. Бокс на крыше позволяет перевозить дополнительный груз, например, велосипеды или палатку. Встроенный холодильник объемом 6,5 л идеально подойдет для хранения продуктов и напитков дороге.

Neta S Hunting Edition

Neta S Hunting Edition доступен с двумя вариантами силовых установок. Гибридная версия (EREV) сочетает в себе 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 94 л. с. и электродвигатель мощностью 268 л. с. Емкость аккумулятора может составлять 31,71 кВтч или 43,88 кВтч, обеспечивая запас хода на чистом электричестве до 185 км.

Чисто электрическая версия (EV) доступна в переднеприводном (200 кВт) и полноприводном (170 и 200 кВт) вариантах. Запас хода пока не разглашается, но максимальная скорость составляет 185 км/ч.

Neta S Hunting Edition будет доступен по цене от $20 000. Точная дата начала продаж пока не объявлена.

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Источник: CarNewsChina