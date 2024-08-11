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Почему мыть машину из ведра – плохая идея?

Fit Service: ручная мойка автомобиля из ведра повреждает лакокрасочное покрытие

Все мы любим, чтобы машина сияла чистотой, но не все знают, что любимый способ некоторых автовладельцев – мойка из ведра – может привести к печальным последствиям.

Эксперты говорят, что мойка машины из ведра, особенно губкой или тряпкой, грозит серьезными повреждениями лакокрасочного покрытия.

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Абразивный эффект. Грязь, которую мы пытаемся смыть, обычно содержит песок, который является абразивным материалом. Губка или тряпка, которыми мы растираем грязь, по сути, скребут по лакокрасочному покрытию, оставляя мелкие царапины. Эти царапины, невидимые невооруженным глазом, со временем могут стать заметными, приводя к потускнению цвета и «паутинке» на поверхности.

Чтобы избавиться от таких следов, придется отдавать автомобиль на полировку, что влечет дополнительные расходы.

Как правильно ухаживать за автомобилем? Бесконтактная мойка – лучший выбор.

Она позволяет очистить автомобиль без риска повреждения лакокрасочного покрытия. Вместо губок и тряпок используются специальные моющие средства, которые мягко снимают грязь, не оставляя царапин. Двухфазная бесконтактная мойка – самый эффективный способ.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:ТАСС/ Анна Шевелева
Количество просмотров 102
11.08.2024
Фото:ТАСС/ Анна Шевелева
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