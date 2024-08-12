Этот популярный кроссовер Geely стал заметно дешевле

Кроссовер Geely Monjaro подешевел на 175 тыс. рублей со старта продаж в России

Кроссовер Geely Monjaro стал доступнее на 175 тыс. руб. в базовой версии с момента старта продаж в России. В средней и топовой комплектациях он подешевел на 125 тыс. и 25 тыс. руб. соответственно.

Сейчас Monjaro доступен в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Exclusive. Стоимость кроссовера стартует от 4 274 990 руб. в базовой комплектации Luxury. Автомобиль в версии Flagship стоит 4 574 990 руб., а в версии Exclusive – 4 774 990 руб.

Geely Monjaro

На старте продаж в РФ в марте 2023 года машину можно было купить в тех же комплектациях по цене от 4 499 990 руб. за версию Luxury. В комплектации Flagship автомобиль стоил на 200 тыс. руб. дороже, топовая Exclusive продавалась за 4 799 990 руб.

Geely Monjaro – кроссовер с габаритами 4770×1895×1689 мм при колесной базе 2845 мм. Он доступен только с одним вариантом двигателя объемом 2,0 л на 238 л.с. и 350 Нм, который работает в сочетании с 8-ступенчатым автоматом Aisin. Привод полный.

Geely Monjaro

Ранее сообщалось, что самый популярный кроссовер Chery установил новый рекорд России.

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Источник: Autonews.ru