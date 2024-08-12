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Популярная модель обновилась — полный привод и новый дизайн

В Сети появились фото обновленного кроссовера Haval Raptor Hi4 2025

Китайский производитель Haval готовит к выпуску гибридный внедорожник Raptor Hi4. В Сети появились первые фотографии обновленного автомобиля, опубликованные китайским министерством промышленности и информационных технологий.

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Судя по снимкам, рестайлинговый гибрид претерпел значительные изменения не только в экстерьере, но и с технической точки зрения. Raptor Hi4 сохранил свой узнаваемый стиль, а главным новшеством являются три варианта решетки радиатора с вертикальными ламелями.

Haval Raptor Hi4
Haval Raptor Hi4

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Габариты Raptor Hi4: 4800/1950/1822 мм, размер колесной базы – 2738 мм. Внедорожник оснащен турбомотором объемом 1,5 л мощностью 153 л.с., в паре с ним работает гибридная система Hi4, привод – полный. Литий-железо-фосфатная батарея – от компании SVOLT.

Примечательно, что практически каждый месяц продажи Haval Raptor в Китае увеличиваются. В частности, по итогам июля реализовано 5118 машин, такой показатель позволил модели занять седьмое место в сегменте электрифицированных кроссоверов. Это наглядно свидетельствует о том, что китайский потребитель ценит симбиоз внедорожных качеств и наличие новационных технологий, которыми наделен Haval. Появится ли такой Раптор на рынке России, на данный момент неизвестно.

Haval Raptor Hi4
Haval Raptor Hi4
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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: carnewschina.com

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Светлана Тарасенко
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 21
12.08.2024
Фото:CarNewsChina
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