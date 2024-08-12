Раскрыты внешность и дата премьеры нового кабриолета

На «Конкурсе элегантности» состоится дебют кабриолета Maybach от Mercedes-Benz

Немецкий автопроизводитель Mercrdes-Benz анонсировал премьеру кабриолета SL под маркой Mercedes-Maybach, снимки новой модели опубликованы в Сети.

Премьера кабриолета Mercedes-Maybach SL пройдет в рамках «Конкурса элегантности» в американском Пеббл-Бич. Судя по фотографиям, автомобиль получил двухцветную окраску и покрытие капота с различными изображения фирменных эмблем.

Mercedes-Maybach SL

Есть предположения, что новый Mercedes-Maybach построят на базе серийной версии автомобиля Mercedes-AMG SL, но при этом у него будут оригинальные патрубки выхлопной системы, новые решетка радиатора и бамперы. Силовой агрегат представлен турбомотором V8 объемом 4,0 литра. На текущем этапе пока нет детальной информации производителя о технических характеристиках Mercedes-Maybach SL, но известно, что расход топлива составит 13,7 л на 100 км.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: media.mercedes-benz.com