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Раскрыты внешность и дата премьеры нового кабриолета

На «Конкурсе элегантности» состоится дебют кабриолета Maybach от Mercedes-Benz

Немецкий автопроизводитель Mercrdes-Benz анонсировал премьеру кабриолета SL под маркой Mercedes-Maybach, снимки новой модели опубликованы в Сети.

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Премьера кабриолета Mercedes-Maybach SL пройдет в рамках «Конкурса элегантности» в американском Пеббл-Бич. Судя по фотографиям, автомобиль получил двухцветную окраску и покрытие капота с различными изображения фирменных эмблем.

Mercedes-Maybach SL
Mercedes-Maybach SL

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Есть предположения, что новый Mercedes-Maybach построят на базе серийной версии автомобиля Mercedes-AMG SL, но при этом у него будут оригинальные патрубки выхлопной системы, новые решетка радиатора и бамперы. Силовой агрегат представлен турбомотором V8 объемом 4,0 литра. На текущем этапе пока нет детальной информации производителя о технических характеристиках Mercedes-Maybach SL, но известно, что расход топлива составит 13,7 л на 100 км.

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Источник: media.mercedes-benz.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Mercedes
Количество просмотров 41
12.08.2024
Фото:Mercedes
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