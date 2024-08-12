Для чего нужен тест-драйв при покупке машины: эксперт указал на все риски

Эксперт Стрельбицкий перечислил 3 признака того, что владельцем машины был лихач

Машину водителя-лихача можно определить по ряду признаков, свидетельствующих об агрессивном стиле вождения и небрежном отношении к транспортному средству. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Для начала стоит обратить внимание на внешнее состояние кузова: значительных размеров вмятины и царапины, сколы краски и следы от ударов могут говорить о том, что автомобиль подвергался агрессивной эксплуатации. Во-вторых, изношенная резина (с неравномерным износом, грыжами на шинах и т.д.) может, в том числе, указывать на то, что автовладелец практиковал частые резкие торможения и повороты», – объясняет эксперт.

В-третьих, во время прохождения тест-драйва нужно обратить внимание на состояние подвески, подчеркивает Стрельбицкий. Стук в подвеске и люфт в рулевом управлении укажут на частые резкие маневры, которые практиковал водитель машины. Износ тормозных колодок и дисков, а также наличие других неисправности в тормозной системе, в целом, тоже должны насторожить, предупреждает эксперт.

По словам Стрельбицкого, не все перечисленные признаки могут быть свидетельством того, что автомобилем владел водитель-лихач. Чтобы убедиться в состоянии двигателя, подвески, тормозов, нужен тест-драйв, кроме того, у продавца нужно просить документацию на машину и проверять ее историю по VIN-номеру, резюмировал Стрельбицкий.

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Источник: rg.ru