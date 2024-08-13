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Культовый японский внедорожник теперь продается в России в 5-дверной версии

В России начали продавать пятидверный Suzuki Jimny по цене от 4,5 млн рублей

В России стартовали продажи новой пятидверной версии внедорожника Suzuki Jimny по цене от 4 499 007 рублей. Одним из первых предложил новинку дилер в Красноярске, представив ее в комплектации Alpha.

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пятидверный Suzuki Jimny
пятидверный Suzuki Jimny

Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 л.с. и классической 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Длина автомобиля составляет 3,98 метра, ширина — 1,6 метра, высота — 1,7 метра, а колесная база — 2,5 метра.

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny

Пятидверный Jimny сохранил свой узнаваемый дизайн с квадратными формами, расширенными колесными арками, круглыми фарами и внедорожными шинами на 15-дюймовых колесах. Внутри стало больше места для пассажиров (относительно трехдверной версии), задний диван теперь вмещает до трех человек, а багажник увеличен до 208 литров, хотя его можно расширить до 332 литров при сложенном заднем сиденье.

пятидверный Suzuki Jimny
пятидверный Suzuki Jimny

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Комплектация Alpha включает климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида, мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также ряд систем безопасности, в том числе антипробуксовочную систему и систему помощи при старте на подъеме и спуске.

Между тем, в Малайзии появилась своя эксклюзивная версия Jimny, которая смотрится довольно интересно. Изменения коснулись только внешнего вида: Jimny Rhino Edition оснащен наклейками с изображением носорога, винтажной решеткой радиатора и красными брызговиками. Носорог также изображен на чехле запасного колеса.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Speedme

Фото: auto.ru

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Алексеева Елена
Количество просмотров 19
13.08.2024
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Отзывы о Suzuki Jimny ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

В комментарии

Недостатки:

В комментарии

Комментарий:

Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.

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