Они проезжают больше 400 тысяч км: названы самые долговечные автомобили

iSeeCars перечислил самые надежные машины с ресурсом более 400 тыс. км

Самые долговечные автомобили назвали эксперты портала iSeeCars. Перечисленные автомобили с большой долей вероятности смогут проехать без серьезных ремонтов более 400 тыс. км.

Специалисты iSeeCars изучили машины, проданные с 2012 по 2023 год, и создали рейтинг, используя средние показатели пробега за год. Они установили, что в среднем вероятность того, что машина проедет 400 тыс. км, составляет 8,6%. Но у некоторых машин этот показатель больше среднего значения.

Так, рейтинг возглавил пикап Toyota Tundra с показателем 36,6%. На втором месте Toyota Sequoia с результатом 36,4%, на третьем Toyota 4Runner (26,8%).

В список также попали Toyota Tacoma, Toyota Highlander Hybrid, Honda Ridgeline, Chevrolet Suburban, Toyota Avalon, Lexus GX, Chevrolet Silverado 1500, GMC Yukon XL, Chevrolet Tahoe, Honda Pilot, Honda Accord, GMC Sierra 1500, Ford F-150, Toyota Highlander, Nissan Titan, GMC Yukon, Honda CR-V.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: iSeeCars