Этот китайский кроссовер не только сам припаркуется, но и вернется обратно

Кросс-купе EXEED RX получило новую версию Flagship с АКП и несколько обновлений

Кросс-купе EXEED RX доступно по предзаказу в новой версии Flagship с обновленным оборудованием и различными улучшениями. Модель оснащена 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin и 2.0 TGDI двигателем мощностью 249 л.с.

Exeed RX в версии Flagship

В версии Flagship внедрены передовые технологии, включая систему Exeed Connect для навигации и онлайн-сервисов, а также удаленное управление через мобильное приложение EXEED. В интерьере появились новые отделочные материалы: белый и кофейный цвет с светлой замшей, функция массажа для водителя, электрорегулировка рулевой колонки и подсветка для ног.

Exeed RX в версии Flagship

Экстерьер получил два новых цвета — Галактический серый и Белый Аструм, контрастные черные детали и новый дизайн колесных дисков. Версия Flagship также включает систему автоматической парковки с ассистентом движения задним ходом, улучшенный проекционный дисплей и систему полного привода ZF с 7 режимами вождения, которые позволят водителю чувствовать себя уверенно на различных типах поверхностей.

Цену автомобиля в новой версии пока не сообщают.

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Источник: Exeed