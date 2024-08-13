Этот китайский кроссовер не только сам припаркуется, но и вернется обратно
Кросс-купе EXEED RX доступно по предзаказу в новой версии Flagship с обновленным оборудованием и различными улучшениями. Модель оснащена 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin и 2.0 TGDI двигателем мощностью 249 л.с.
В версии Flagship внедрены передовые технологии, включая систему Exeed Connect для навигации и онлайн-сервисов, а также удаленное управление через мобильное приложение EXEED. В интерьере появились новые отделочные материалы: белый и кофейный цвет с светлой замшей, функция массажа для водителя, электрорегулировка рулевой колонки и подсветка для ног.
Экстерьер получил два новых цвета — Галактический серый и Белый Аструм, контрастные черные детали и новый дизайн колесных дисков. Версия Flagship также включает систему автоматической парковки с ассистентом движения задним ходом, улучшенный проекционный дисплей и систему полного привода ZF с 7 режимами вождения, которые позволят водителю чувствовать себя уверенно на различных типах поверхностей.
Цену автомобиля в новой версии пока не сообщают.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Exeed