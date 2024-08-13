Этот китайский кроссовер не только сам припаркуется, но и вернется обратно

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Кросс-купе EXEED RX получило новую версию Flagship с АКП и несколько обновлений

Кросс-купе EXEED RX доступно по предзаказу в новой версии Flagship с обновленным оборудованием и различными улучшениями. Модель оснащена 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin и 2.0 TGDI двигателем мощностью 249 л.с.

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Exeed RX в версии Flagship
Exeed RX в версии Flagship

В версии Flagship внедрены передовые технологии, включая систему Exeed Connect для навигации и онлайн-сервисов, а также удаленное управление через мобильное приложение EXEED. В интерьере появились новые отделочные материалы: белый и кофейный цвет с светлой замшей, функция массажа для водителя, электрорегулировка рулевой колонки и подсветка для ног.

Exeed RX в версии Flagship
Exeed RX в версии Flagship

«Подводные камни» китайских б/у авто: как избежать рисков при покупке

Экстерьер получил два новых цвета — Галактический серый и Белый Аструм, контрастные черные детали и новый дизайн колесных дисков. Версия Flagship также включает систему автоматической парковки с ассистентом движения задним ходом, улучшенный проекционный дисплей и систему полного привода ZF с 7 режимами вождения, которые позволят водителю чувствовать себя уверенно на различных типах поверхностей.

Цену автомобиля в новой версии пока не сообщают.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Exeed

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Алексеева Елена
Количество просмотров 6
13.08.2024
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