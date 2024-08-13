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Кроссовер для РФ получил новую топ-версию и полный привод, как у старшей модели

Кроссовер Jaecoo J7 оснастили для рынка РФ полным приводом и видеорегистратором

Производитель Jaecoo расширил список комплектаций кроссовера J7, продажи которого стартовали на авторынке России в сентябре 2023 года.

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Отмечается, что в новой топовой версии Supreme-V автомобиль оснащен системой продвинутого полного привода Torque Vectoring. Согласно информации на официальном сайте марки, теперь цена такого кроссовера увеличилась почти на 90 тыс. рублей и составляет 3,8 млн рублей.

Jaecoo J7
Jaecoo J7

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Jaecoo J7 оснащается системой полного привода с управляемым вектором тяги, задним дифференциалом с двумя муфтами на полуосях и системой отключения карданного вала. Аналогичные опции раньше были только у флагманской модели Jaecoo J8.

Jaecoo J7
Jaecoo J7

В версии Supreme-V J7 кроссовер получил центральный мультимедиаэкран диагональю 14,8 дюйма (в более доступных версиях установлен 13,2-дюймовый экран), а также штатный видеорегистратор. Что касается силового агрегата, то во всех комплектациях кроссовер оснащен турбомотором объемом 1,6 л мощностью 186 л.с. и 275 Нм. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот, в базовой комплектации у автомобиля передний привод. Что касается стоимости, то она стартует от 3,15 млн рублей.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Jaecoo
Количество просмотров 13
13.08.2024
Фото:Jaecoo
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