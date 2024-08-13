На выставку автокомпонентов и оборудования приедет более 1700 компаний

Выставка MIMS пройдет в ЦВК «Экспоцентр» в Москве с 19 по 22 августа 2024 года

С 19 по 22 августа 2024 года в ЦВК «Экспоцентр» в Москве пройдет Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей – MIMS Automobility Moscow 2024.

На мероприятии будут представлены новинки от ведущих компаний отрасли, международных и отечественных поставщиков автокомпонентов, а также профессионалов автобизнеса и представителей станций техобслуживания.

Среди участников выставки наряду с российскими производителями и дистрибьюторами ожидаются компании из Китая, Турции, Ирана, Южной Кореи, Беларуси, Венгрии, Германии, Индии, Индонезии, Малайзии, ОАЭ, Польши, Сингапура, Узбекистана и Японии.

Гостям форума будут предложены мастер-классы, презентации и выступления ведущих экспертов автопрома. Спикеры обсудят ключевые тренды и перспективы развития отрасли, а также ответят на вопросы участников автомобильного рынка.

Выставка будет проходить в павильонах 2, 8, Forum, на уличной площадке, а также в залах 7-го, 3-го, 4-го и 5-го павильонов. Уличная экспозиция в этом году значительно расширена и станет отдельным местом притяжения для посетителей.

Полное распределение компаний по павильонам доступно в онлайн-каталоге выставки, который содержит всю основную информацию.



Посетители могут попасть на выставку бесплатно, воспользовавшись специальным промокодом MIMS24-MOCK2, который активируется по этой ссылке.

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Организатором мероприятия выступает ITEMF Expo – международная компания, созданная Группой компаний ITE и Messe Frankfurt, специализирующейся на выставках для автомобильной промышленности.

Издательство «За рулем» будет информационным спонсором мероприятия и представит собственный стенд на выставке, где посетители смогут обсудить актуальные темы со специалистами автоотрасли: главным редактором журнала «За рулем» Максимом Кадаковым, заместителем главного редактора Никитой Гудковым и редактором Кириллом Милешкиным.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков 20 августа примет участие в круглом столе на тему «Автокомпонентная отрасль в России: текущая ситуация и перспективы развития» в качестве модератора.