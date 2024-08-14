Автоэксперту стали угрожать после того, как он заявил, что «буханке» не место на дорогах

Хайцеэр сказал, что УАЗ СГР опасен и не стоит 2 млн руб., за которые его продают

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр столкнулся с угрозами после того, как публично раскритиковал автомобиль УАЗ СГР, более известный как «буханка».

УАЗ СГР (Буханка)

В своем недавнем интервью Газете.ру Хайцеэр заявил, что данный автомобиль, стоимость которого на сегодняшний день достигает двух миллионов рублей, не соответствует современным стандартам безопасности. Он отметил, что отсутствие подушек безопасности и системы курсовой стабилизации делает Буханку крайне опасной для использования на дорогах общего пользования.

По мнению Хайцеэра, «буханка» больше подходит для хозяйственных нужд и должна эксплуатироваться в специализированных условиях, но не на дорогах общего пользования.

После этих высказываний Хайцеэр начал получать угрозы физической расправы. По его словам, это может быть связано с негативной реакцией поклонников советского автопрома и фанатов данного автомобиля.

Хайцеэр добавил, что «буханка» могла бы найти свое применение в специфических условиях, например, в зоне СВО, где ее можно использовать в качестве военной машины. Спрос есть, она простая и ремонтопригодная. Однако он настаивает на том, что на современных городских дорогах этот автомобиль присутствовать не должен.

С момента выпуска в 1965 году «буханка» практически не изменилась, что негативно сказывается на ее надежности и безопасности. Несмотря на значительное увеличение стоимости — с 524 тысяч рублей в 2015 году до почти двух миллионов в 2024-м — качество его остается на прежнем уровне.

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Источники: ТК Mash и gazeta.ru