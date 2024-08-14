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Наши инженеры создали арктический автопоезд для работы при минус 50°C

Завод «Урал» на форуме «Армия-2024» представил арктический автопоезд

На международном выставочном форуме «Армия-2024» Автомобильный завод «Урал» представил уникальный арктический автопоезд с транспортируемым функциональным модулем. Это колесное транспортное средство высокой проходимости, которое состоит из тягача на базе агрегатов автомобиля «Урал» и модуля с активным приводом.

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Арктический автопоезд «Урал»
Арктический автопоезд «Урал»

Арктический автопоезд предназначен для эксплуатации в условиях низких температур, до -50°C, и может использоваться для создания передвижных функциональных комплексов, таких как медицинские кабинеты, учебные классы или пункты общественного питания, в районах с недостаточно развитой инфраструктурой. Он может преодолевать водные преграды глубиной до 1,3 м и передвигаться по труднопроходимой местности, включая снежную целину и зимники.

Платным трассам добавят комфорта

Модель разработана в сотрудничестве с Южно-Уральским государственным университетом и Московским государственным техническим университетом им. Баумана при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Тягач оснащен электрической лебедкой с усилием до 8 тонн для самовытаскивания, а также топливной системой, обеспечивающей запас хода до 500 км. Все топливные системы и агрегаты адаптированы для работы в экстремальных условиях Арктики.

Разработка направлена на обеспечение транспортных задач в северных регионах России, где транспортная сеть развита слабо, а единственными дорогами часто остаются зимники.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Завод «Урал»

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Алексеева Елена
Фото:«Урал»
Количество просмотров 7
14.08.2024
Фото:«Урал»
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