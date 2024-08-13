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Сделано в России: состоялся дебют полноприводного внедорожника

На форуме «Армия-2024» показали новый дизельный внедорожник 4х4

В Москве продолжает работу Международный форум «Армия-2024», в ходе которого представлен новый отечественный капотный внедорожник. Фото новинки опубликовали авторы Telegram-канала Сферически в вакууме.

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Автомобиль длиной примерно пять метров и клиренсом 250 мм способен преодолевать брод глубиной до одного метра. Внедорожник оснащен дизельным двигателем мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач, привод – полный.

Прототип внедорожника «Комбат»
Прототип внедорожника «Комбат»

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В салоне автомобиля установлены приборная панель с экраном между аналоговыми шкалами спидометра и тахометра, мультимедиа с сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль, электронные активаторы режимов трансмиссии. Отделка из искусственной кожи и ткани, в дверях есть мягкие вставки с прострочкой.

Прототип внедорожника «Комбат»
Прототип внедорожника «Комбат»

Предусмотрены два ряда сидений, второй ряд состоит из трех раздельных кресел, благодаря отсутствию третьего ряда у внедорожника очень вместительный багажник.

Прототип внедорожника «Комбат»
Прототип внедорожника «Комбат»

Новый российский внедорожник позиционируется как мультифункциональное транспортное средство не только для перевозки личного состава, но и для доставки различных грузов, а также буксировки прицепов по всем видам дорог и местности. Ни о цене, ни о стоимости новинки пока нет подробной информации.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: t.me/sphericalinvacuum

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Светлана Тарасенко
Фото:Telegram-канал | Сферически в вакууме
Количество просмотров 31
13.08.2024
Фото:Telegram-канал | Сферически в вакууме
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